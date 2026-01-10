Следующий гол Овечкина сделает его первым игроком века, проведшим 21 сезон с 20+ голами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» и находится на пороге очередного мощного достижения.

Звезде хоккея стался один гол до того, чтобы провести 21-й сезон с 20 и более заброшенными шайбами. Это позволило бы ему обойти Рона Фрэнсиса (20) и занять второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 20+ голами. Единственный игрок с большим количеством таких сезонов — Горди Хоу (22).

Напомним, Овечкин (19) в текущей регулярке имеет второй показатель по голам среди игроков клуба после Тома Уилсона (22).

