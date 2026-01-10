Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Следующий гол Овечкина сделает его первым игроком века, проведшим 21 сезон с 20+ голами

Следующий гол Овечкина сделает его первым игроком века, проведшим 21 сезон с 20+ голами
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» и находится на пороге очередного мощного достижения.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    

Звезде хоккея стался один гол до того, чтобы провести 21-й сезон с 20 и более заброшенными шайбами. Это позволило бы ему обойти Рона Фрэнсиса (20) и занять второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 20+ голами. Единственный игрок с большим количеством таких сезонов — Горди Хоу (22).

Напомним, Овечкин (19) в текущей регулярке имеет второй показатель по голам среди игроков клуба после Тома Уилсона (22).

Овечкин отметил Новый год по московскому времени

Материалы по теме
Александр Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android