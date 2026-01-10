Следующий гол Овечкина сделает его первым игроком века, проведшим 21 сезон с 20+ голами
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» и находится на пороге очередного мощного достижения.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03 0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07 0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54 1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp) 1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38 1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33
Звезде хоккея стался один гол до того, чтобы провести 21-й сезон с 20 и более заброшенными шайбами. Это позволило бы ему обойти Рона Фрэнсиса (20) и занять второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 20+ голами. Единственный игрок с большим количеством таких сезонов — Горди Хоу (22).
Напомним, Овечкин (19) в текущей регулярке имеет второй показатель по голам среди игроков клуба после Тома Уилсона (22).
Овечкин отметил Новый год по московскому времени
