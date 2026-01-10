Скидки
Юта Мамонт – Сент-Луис Блюз, результат матча 10 января 2025, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» обыграть на выезде «Юту» в НХЛ, у Сергачёва ассист
Комментарии

В ночь с 9 на 10 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 15:10     2:0 Круз (Келлер, Марино) – 27:45     2:1 Сундквист (Уокер) – 27:55     3:1 Дурзи (Шмальц, Круз) – 31:43     3:2 Бучневич (Снаггеруд, Томас) – 36:27     4:2 Шмальц (Петерка, Келлер) – 46:57 (pp)    

В составе хозяев шайбы забросили Ник Шмальц (2), Лоусон Круз и Шон Дурзи. Российский защитник Михаил Сергачёв сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Оскар Сундквист и нападающий из России Павел Бучневич.

Российские хоккеисты Даниил Бут («Юта») и Алексей Торопченко («Сент-Луис») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Юта Мамонт» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 12 января. «Сент-Луис Блюз» встретится в гостях с «Вегас Голден Найтс» 11 января.

Комментарии
