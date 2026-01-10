Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» обыграть на выезде «Юту» в НХЛ, у Сергачёва ассист

В ночь с 9 на 10 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Ник Шмальц (2), Лоусон Круз и Шон Дурзи. Российский защитник Михаил Сергачёв сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Оскар Сундквист и нападающий из России Павел Бучневич.

Российские хоккеисты Даниил Бут («Юта») и Алексей Торопченко («Сент-Луис») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Юта Мамонт» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 12 января. «Сент-Луис Блюз» встретится в гостях с «Вегас Голден Найтс» 11 января.