Результаты матчей НХЛ на 10 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 10 января 2026 года
Комментарии

В ночь на 10 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 10 января 2026 года:

«Виннипег Джетс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5:1;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:5;
«Юта Мамонт – «Сент-Луис Блюз» — 4:2.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 71 очком после 43 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 57 очков после 44 встреч.

