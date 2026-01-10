Александр Овечкин забил в третьем матче НХЛ подряд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1).

Овечкину удалось отличиться в третьей игре подряд. Ранее он дважды забил «Анахайм Дакс» (7:4) и забросил одну шайбу в ворота «Даллас Старз» (1:4).

На 54-й минуте сегодняшней игры при счёте 4:1 в пользу гостей, Мартин Фехервари у левого борта перехватил шайбу, Овечкин её подобрал, от центральной зоны укатился в отрыв, вышел на рандеву с вратарём «Блэкхоукс» Дрю Коммессо и точным броском, между щитков кипера направил шайбу в сетку ворот соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.