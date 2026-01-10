Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забил в третьем матче НХЛ подряд

Александр Овечкин забил в третьем матче НХЛ подряд
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    

Овечкину удалось отличиться в третьей игре подряд. Ранее он дважды забил «Анахайм Дакс» (7:4) и забросил одну шайбу в ворота «Даллас Старз» (1:4).

На 54-й минуте сегодняшней игры при счёте 4:1 в пользу гостей, Мартин Фехервари у левого борта перехватил шайбу, Овечкин её подобрал, от центральной зоны укатился в отрыв, вышел на рандеву с вратарём «Блэкхоукс» Дрю Коммессо и точным броском, между щитков кипера направил шайбу в сетку ворот соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
Овечкин в огне! Продлил серию с голами и обновил крутой рекорд
Видео
Овечкин в огне! Продлил серию с голами и обновил крутой рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android