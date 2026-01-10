Скидки
Голкипер «Вашингтона» Томпсон: какое-то время я чувствовал себя проклятым

Комментарии

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон, проигравший четыре предыдущих матча в стартовом составе, высказался о победной встрече с «Чикаго Блэкхоукс».

«Какое-то время я чувствовал себя проклятым. Я никак не мог найти способ помочь команде набрать одно или два очка. Очень рад [сегодня]. Ребята передо мной сегодня сыграли потрясающе, они облегчили мне жизнь. Просто рад двум очкам. Мне всё равно, сколько голов я сегодня пропустил. Я просто хотел победить», — приводит слова Томпсона сайт НХЛ.

В Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    
