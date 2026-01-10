Голкипер «Вашингтона» Томпсон: какое-то время я чувствовал себя проклятым

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон, проигравший четыре предыдущих матча в стартовом составе, высказался о победной встрече с «Чикаго Блэкхоукс».

«Какое-то время я чувствовал себя проклятым. Я никак не мог найти способ помочь команде набрать одно или два очка. Очень рад [сегодня]. Ребята передо мной сегодня сыграли потрясающе, они облегчили мне жизнь. Просто рад двум очкам. Мне всё равно, сколько голов я сегодня пропустил. Я просто хотел победить», — приводит слова Томпсона сайт НХЛ.

В Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.