Овечкин забил в третьем матче подряд, Соболенко вышла в финал. Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и помог своему клубу обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене, российский защитник Егор Дёмин набрал 19 очков в матче НБА, установив рекорд «Бруклин Нетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Чикаго» в НХЛ.
- Арина Соболенко уверенно обыграла Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене.
- 19 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА.
- Егор Дёмин стал автором уникального достижения в истории «Бруклина».
- Арман Царукян рассказал, почему снялся с чемпионского боя против Ислама Махачева.
- Sportsnet: «Миннесота» хочет выменять Малкина у «Питтсбурга».
- «Боруссия» Д ушла от поражения на 90+6-й минуте матча с «Айнтрахтом» с шестью голами.
- Александр Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ.
- За сутки нейтральный статус получили три спортсмена из России.
- Стало известно, какой клуб может возглавить Рубен Аморим после увольнения из «МЮ».
- Дабл-дабл Леброна и 24 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки».
