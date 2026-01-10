Скидки
10 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, НБА, НХЛ, UFC

Овечкин забил в третьем матче подряд, Соболенко вышла в финал. Главное к утру
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и помог своему клубу обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене, российский защитник Егор Дёмин набрал 19 очков в матче НБА, установив рекорд «Бруклин Нетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Чикаго» в НХЛ.
  2. Арина Соболенко уверенно обыграла Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене.
  3. 19 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА.
  4. Егор Дёмин стал автором уникального достижения в истории «Бруклина».
  5. Арман Царукян рассказал, почему снялся с чемпионского боя против Ислама Махачева.
  6. Sportsnet: «Миннесота» хочет выменять Малкина у «Питтсбурга».
  7. «Боруссия» Д ушла от поражения на 90+6-й минуте матча с «Айнтрахтом» с шестью голами.
  8. Александр Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ.
  9. За сутки нейтральный статус получили три спортсмена из России.
  10. Стало известно, какой клуб может возглавить Рубен Аморим после увольнения из «МЮ».
  11. Дабл-дабл Леброна и 24 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки».

Главные новости дня

