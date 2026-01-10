Овечкин забил в третьем матче подряд, Соболенко вышла в финал. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и помог своему клубу обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Каролину Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене, российский защитник Егор Дёмин набрал 19 очков в матче НБА, установив рекорд «Бруклин Нетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня