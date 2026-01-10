Расписание матчей КХЛ на 10 января 2026 года

Сегодня, 10 января, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 10 января 2026 года (время московское):

14:00. «Нефтехимик» – «Адмирал»;

14:30. «Металлург» Мг – СКА;

14:30. «Салават Юлаев» – «Барыс»;

17:00. «Северсталь» – «Торпедо».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 45 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 68 очков после 42 игр.