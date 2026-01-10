Расписание матчей МХЛ на 10 января 2026 года

Сегодня, 10 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 10 января 2025 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» – «Тюменский Легион»;

11:00. «Белые Медведи» – «Омские Ястребы»;

13:00. «Чайка» – «Стальные Лисы»;

13:00. «Ирбис» – «Толпар»;

13:00. «Спутник» – «АКМ Новомосковск»;

13:00. «Ладья» – МХК «Молот»;

13:00. «СКА-1946» – МХК «Динамо» М;

17:00. «Динамо-Шинник» – «Алмаз».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 55 очков после 39 матчей.