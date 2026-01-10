Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 10 января 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 10 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 10 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей ВХЛ на 10 января 2025 года (время московское):

13:00. «Буран» – «Молот»;
13:00. ХК «Тамбов» – «Ижсталь»;
13:00. «Ростов» – «Торос»;
15:00. «Югра» – «Магнитка»;
15:00. «Рубин» – «Челмет»;
15:00. «Зауралье» – «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 67 очков в 40 матчах. Второе место занимает «Югра» с 66 очками после 41 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (58 очков в 39 матчах).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей ВХЛ на 9 января 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android