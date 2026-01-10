Расписание матчей ВХЛ на 10 января 2026 года

Сегодня, 10 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей ВХЛ на 10 января 2025 года (время московское):

13:00. «Буран» – «Молот»;

13:00. ХК «Тамбов» – «Ижсталь»;

13:00. «Ростов» – «Торос»;

15:00. «Югра» – «Магнитка»;

15:00. «Рубин» – «Челмет»;

15:00. «Зауралье» – «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 67 очков в 40 матчах. Второе место занимает «Югра» с 66 очками после 41 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (58 очков в 39 матчах).