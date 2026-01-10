«Металлург» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 10 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и санкт-петербургским СКА. Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее был СКА со счётом 4:3. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 42 матча, в которых набрал 68 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 49 очками после 40 встреч располагается на седьмой строчке Запада.