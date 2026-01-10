Скидки
Салават Юлаев — Барыс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 10 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и астанинским «Барысом». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее в двух встречах сильнее был «Салават Юлаев», в одной — «Барыс». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграл 43 матча, в которых набрал 42 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 36 очками после 44 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

