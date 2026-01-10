Овечкин и игроки «Вашингтона» просили выходной, но Карбери тренировку отменять не стал

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и игроки столичного клуба после победного матча с «Чикаго Блэкхоукс» в раздевалке пели песню и кричали «Выходной!»

Однако главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери занятие в субботу отменять не стал. Как сообщает пресс-служба «столичных», команда проведёт тренировку в ледовом центре в Нэшвилле перед игрой с «Предаторз».

В Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1. «Вашингтон» вышел на седьмое место Востока с 52 очками.