Овечкин и игроки «Вашингтона» просили выходной, но Карбери тренировку отменять не стал
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и игроки столичного клуба после победного матча с «Чикаго Блэкхоукс» в раздевалке пели песню и кричали «Выходной!»
Однако главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери занятие в субботу отменять не стал. Как сообщает пресс-служба «столичных», команда проведёт тренировку в ледовом центре в Нэшвилле перед игрой с «Предаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1. «Вашингтон» вышел на седьмое место Востока с 52 очками.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03 0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07 0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54 1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp) 1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38 1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33
