Нападающий СКА Дишковский: задача минимум — попасть в четвёрку лучших команд Запада

Нападающий СКА Никита Дишковский назвал главные цели для санкт-петербургской команды на остаток регулярного сезона КХЛ.

– Какие у вас ожидания от 2026 года?

– У нас сейчас цель забраться как можно выше в таблице ближе к плей-офф. Нынешнее место в таблице нас совсем не устраивает. Мы хотим забраться выше. И уже сражаться в плей-офф. От 2026 года я жду положительного результата. Надеюсь, это будет отличный сезон для команды.

– Как понимаю, цель финишировать в топ-4 Западной конференции, чтобы первый раунд плей-офф начать дома?

– Да. Задача минимум – топ-4 конференции, чтобы первый раунд начинать дома. Кто бы что ни говорил, это большое преимущество, особенно в первом раунде, — приводит слова Дишковского «Спорт день за днём».

СКА с 49 очками занимает седьмое место в таблице Запада.