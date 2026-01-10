Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Дишковский: задача минимум — попасть в четвёрку лучших команд Запада

Нападающий СКА Дишковский: задача минимум — попасть в четвёрку лучших команд Запада
Комментарии

Нападающий СКА Никита Дишковский назвал главные цели для санкт-петербургской команды на остаток регулярного сезона КХЛ.

– Какие у вас ожидания от 2026 года?
– У нас сейчас цель забраться как можно выше в таблице ближе к плей-офф. Нынешнее место в таблице нас совсем не устраивает. Мы хотим забраться выше. И уже сражаться в плей-офф. От 2026 года я жду положительного результата. Надеюсь, это будет отличный сезон для команды.

– Как понимаю, цель финишировать в топ-4 Западной конференции, чтобы первый раунд плей-офф начать дома?
– Да. Задача минимум – топ-4 конференции, чтобы первый раунд начинать дома. Кто бы что ни говорил, это большое преимущество, особенно в первом раунде, — приводит слова Дишковского «Спорт день за днём».

СКА с 49 очками занимает седьмое место в таблице Запада.

Матч «Металлург» — СКА 10 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
СКА и Пьеррик Дюбе ведут работу по расторжению контракта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android