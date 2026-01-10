Скидки
«Барыс» внёс капитана команды Савицкого в список травмированных

Астанинский «Барыс» внёс нападающего и капитана Кирилла Савицкого в список травмированных, сообщает пресс‑служба клуба. Характер травмы 30‑летнего хоккеиста не уточняется.

Савицкий в текущем сезоне провёл 39 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 241 игру, в которых забросил 38 шайб и отдал 43 результативные передачи.

«Барыс» с 36 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшем матче КХЛ казахстанский клуб встретится с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 10 января, в Уфе.

Комментарии
