«Всё такой же элитный снайпер». Владислав Гавриков — об Александре Овечкине

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высоко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он всё такой же элитный снайпер, у него очень много игровых аспектов, в которых он хорош, также забивает голы и отдаёт передачи, всегда опасен в большинстве. Поэтому надо всегда знать, где он находится, и постараться его закрывать, насколько это возможно», — приводит слова Гаврикова ТАСС.

Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 45 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 19 результативных передач. «Вашингтон» занимает седьмое место на Востоке с 52 очками.