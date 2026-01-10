Скидки
Словацкий голкипер «Шанхайских Драконов» Рыбар отказался от участия в Олимпийских играх

Словацкий голкипер «Шанхайских Драконов» Рыбар отказался от участия в Олимпийских играх
Словацкий голкипер клуба «Шанхайские Драконы» Патрик Рыбар отказался от участия в Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Со мной связывались из сборной, но мы решили, что я останусь здесь, с командой, потому что мы боремся за выход в плей-офф. Тем более что по поводу вызова чётких правил между Международной федерацией хоккея и КХЛ нет. Я остаюсь здесь», — приводит слова Рыбара ТАСС.

Напомним, ранее в состав сборной Словакии на Олимпиаду — 2026 вошли три игрока КХЛ: защитник Мартин Гернат (ярославский «Локомотив»), нападающие Адам Лишка (череповецкая «Северсталь») и Адам Ружичка (московский «Спартак»).

