«Саша в любом случае более великий». Сушинский — о сравнении Овечкина и Гретцки

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.

«Не хочу гадать на кофейной гуще, когда Овечкин побьёт абсолютный рекорд Гретцки. Я не слежу за каждой его игрой, а в основном смотрю хайлайты, где Овечкин забивает голы. У него прекрасная форма. Насколько сложно будет побить абсолютный рекорд? Саша на то и велик, что для него сложностей нет. Не просто же так у него кличка «Великий». Мне, наверное, тяжелее будет побить этот рекорд, ха-ха.

Овечкина уже после прошлого рекорда можно считать более великим, чем Гретцки. А так, Саша для меня в любом случае более великий, потому что он наш, а Гретцки — иностранец. Хотя считаю, что в своё время Гретцки был шикарным и очень качественным хоккеистом. Его тоже можно назвать великим», — цитирует Сушинского Sport24.

Овечкин забил «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) в матче регулярного чемпионата, сократив отставание от легендарного канадца до 23 шайб.