Вратарь «Барыса» Шил высказался о поражении команды в Казани от «Ак Барса»

Вратарь «Барыса» Адам Шил высказался о поражении команды в Казани от «Ак Барса» (1:3).

– Какие эмоции у вас остались от матча с «Ак Барсом»? Всё было близко, но всё-таки поражение…

– Мне кажется, что мы хорошо поработали, сражались на льду в хорошем смысле и сделали многое для победы, для успеха. В целом играли правильно, выполняли задание тренера, и у нас были шансы победить, были голевые моменты.

Обидно, когда уступаешь в равной игре, когда не хватило одной-двух заброшенных шайб или сейвов, однако это хоккей. Нужно искать позитив, мы провели хороший матч, хоть и были ошибки, можно сделать из них выводы и идти дальше. Работая в таком ключе, мы обязательно добьёмся результата, – сказал Шил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.