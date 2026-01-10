Скидки
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
14:30 Мск
Вратарь «Барыса» Шил высказался о поражении команды в Казани от «Ак Барса»

Комментарии

Вратарь «Барыса» Адам Шил высказался о поражении команды в Казани от «Ак Барса» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Семёнов, Яшкин) – 30:45 (5x5)     2:0 Денисенко (Биро) – 32:25 (5x5)     2:1 Уиллман (Веккионе, Уолш) – 51:29 (5x4)     3:1 Галимов – 57:48 (en)    

– Какие эмоции у вас остались от матча с «Ак Барсом»? Всё было близко, но всё-таки поражение…
– Мне кажется, что мы хорошо поработали, сражались на льду в хорошем смысле и сделали многое для победы, для успеха. В целом играли правильно, выполняли задание тренера, и у нас были шансы победить, были голевые моменты.

Обидно, когда уступаешь в равной игре, когда не хватило одной-двух заброшенных шайб или сейвов, однако это хоккей. Нужно искать позитив, мы провели хороший матч, хоть и были ошибки, можно сделать из них выводы и идти дальше. Работая в таком ключе, мы обязательно добьёмся результата, – сказал Шил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Шилом читайте на «Чемпионате»:
Новости. Хоккей
