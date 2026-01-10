Скидки
Адам Шил — о «Барысе»: нам не хватает правильного хоккея на все 60 минут

Адам Шил — о «Барысе»: нам не хватает правильного хоккея на все 60 минут
Комментарии

Вратарь «Барыса» Адам Шил высказался об игре казахстанского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

– Если говорить в целом про сезон «Барыса», то после яркого старта ваша команда опустилась вниз в турнирной таблице и сейчас – вне зоны плей-офф. На ваш взгляд, в чём причина?
– Мне очень нравится наша команда, у нас отличный состав, много сильных игроков. Мне нравятся атмосфера в команде, взаимопонимание в коллективе, у нас хорошая связь с тренерским штабом. Но КХЛ – это очень серьёзная, напряжённая лига, тут не бывает проходных встреч, простых соперников.

Каждый матч – это новая история, и нужно полностью выкладываться. Иногда нам не хватает правильного хоккея на все 60 минут, нужно добавить в этом компоненте, и тогда мы сможем продвинуться вперёд.

Главное, что мы в борьбе за плей-офф, будем бороться за результат в каждой игре, за победу и постараемся закончить регулярный чемпионат на высоком месте, на каком будет возможность, а затем удивить всех в играх на вылет. Повторюсь, у нас сильный коллектив, я в нас верю, – сказал Шил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Эксклюзив
«Мартин, Дриджер, Доминге — настоящие мастера». Единственный вратарь АХЛ, оставшийся в КХЛ
