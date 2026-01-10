Скидки
Вратарь «Барыса» Шил сравнил уровень хоккея в КХЛ, АХЛ и ECHL

Вратарь «Барыса» Шил сравнил уровень хоккея в КХЛ, АХЛ и ECHL
Вратарь «Барыса» Адам Шил сравнил уровень хоккея в КХЛ, АХЛ и хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).

– Вы можете сравнить уровень КХЛ с североамериканскими лигами?
– Он очень высокий. К сожалению, в моей карьере не было матчей в НХЛ, возможно, пока не было, но я много играл в АХЛ, был в ECHL. На мой взгляд, уровень КХЛ схож с уровнем АХЛ во многом, возможно, немного отличные по стилю игры, здесь также много сильных хоккеистов, с высоким уровнем таланта, креативных игроков.

Здесь быстрый хоккей, по стилистике, опять же, отличия есть с Северной Америкой, в Европе больше внимания уделяется контролю шайбы, игре в пас, но много и схожего. Главное – хоккей напряжённый, интересный, много сильных команд, которые отличаются друг от друга, показывают что-то своё, – сказал Шил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Шилом читайте на «Чемпионате»:
«Мартин, Дриджер, Доминге — настоящие мастера». Единственный вратарь АХЛ, оставшийся в КХЛ
Эксклюзив
«Мартин, Дриджер, Доминге — настоящие мастера». Единственный вратарь АХЛ, оставшийся в КХЛ
