Черкас: 100% трансфер Дюбе в СКА изначально являлся провальным

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном уходе нападающего Пьеррика Дюбе из армейского клуба.

«100% трансфер Дюбе изначально являлся провальным. Когда он переходил в СКА, Ларионов сказал сначала, что не знает этого игрока, потом не знает, готов ли Дюбе играть. То есть всем видом показывал, что он не видит его в составе. Это в итоге и получилось», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Пьеррик Дюбе пополнил СКА в ноябре 2025 года. За команду нападающий провёл семь матчей, отдав две результативные передачи.