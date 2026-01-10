Адам Шил: то, что у Дриджера и Мартина не получилось, не значит, что они плохие хоккеисты

Вратарь «Барыса» Адам Шил высказался о неудачной игре североамериканских голкиперов Криса Дриджера и Спенсера Мартина, которые по ходу сезона КХЛ покинули «Трактор» и ЦСКА соответственно.

– В текущем сезоне сразу несколько вратарей из АХЛ не смогли показать себя с лучшей стороны в КХЛ. Из лиги уже ушли Спенсер Мартин, Крис Дриджер и Луи Доминге. На ваш взгляд, почему у них не получилось?

– Мне сложно говорить о карьере других ребят, не зная всех деталей. И лично я их не очень хорошо знаю. Но я играл против них, я понимаю их уровень, все трое – вратари очень высокого уровня, настоящие мастера.

– Однако тот факт, что им не удалось показать свой лучший хоккей в России, привёл к разговорам, что вратари в АХЛ слабые. Что вы на это ответите?

– То, что у них не получилось – это ещё не значит, что они плохие хоккеисты или что АХЛ – плохая лига. Не надо делать таких выводов, бывают разные ситуации в командах, какие-то личные обстоятельства. Надеюсь, что у них всё будет хорошо, я искренне желаю им удачи.

Есть различия в стилистике хоккея, нужно время для того, чтобы привыкнуть к нему, адаптироваться. Вратарю, на мой взгляд, менять команду, лигу даже сложнее, чем полевому игроку. Сам по себе переезд, жизнь в другой стране тоже требует времени для того, чтобы разобраться со всем. Быть вдалеке от родных, от своего дома – это уже испытание, я это чувствую и по себе, – сказал Шил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.