Американский вратарь «Барыса» Шил высказался о казахской и русской кухне

Американский вратарь «Барыса» Шил высказался о казахской и русской кухне
Вратарь «Барыса» Адам Шил рассказал об адаптации в столице Казахстана Астане и высказался о казахской и русской кухне.

– Как прошла ваша адаптация в Казахстане? Что думаете об Астане?
– Это замечательный город! Очень рад жить тут и играть за «Барыс». У нас замечательная арена, очень яркие болельщики, которые поддерживают команду даже в самые трудные отрезки, когда у нас мало что получается. Это радует и мотивирует.

– Возможно, вы уже успели что-то выучить на казахском?
– Не особо, разве что одно слово запомнил – «рахмат» (спасибо. – Прим. «Чемпионата»). Несколько русских слов успел услышать, запомнить. Знаю, как поздороваться, могу что-то купить уже сам в магазине. Считаю, что это успех.

– Как вам казахская кухня? Пробовали что-нибудь необычное?
– Не так много, но я попробовал местные блюда. Мой фаворит – это борщ, очень вкусно и сытно. Я люблю мясо, и это очень хороший суп, теперь хочется и самому научиться его готовить.

– Пробовали конину? Вероятно, самое удивительное, что встречают иностранцы в Казахстане?
– Пока что не пробовал, я не большой фанат таких экспериментов в кухне для себя, однако один раз ради интереса, наверное, стоит попробовать и сделать какие-то выводы. Пока что знаю только по разговорам одноклубников, кому-то нравится, кто-то не понял, но, наверное, это интересно, стоит дать шанс, – сказал Шил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

