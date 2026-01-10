Американский вратарь «Барыса» Шил назвал самые красивые города России

Вратарь «Барыса» Адам Шил рассказал о самых красивых городах в России, где побывал.

– Вы уже успели поездить по России во время выездных матчей. Что больше всего удивило? Что понравилось?

– Много красивых городов, люди любят хоккей. Всё, что я видел – было здорово, из тех городов, что я уже успел посмотреть, мне очень понравилась Казань. Тут всё очень здорово.

– Какие-то ещё города запомнились?

– Везде есть что-то интересное, наверное, стоит выделить Нижний Новгород.

– В Москве и Санкт-Петербурге пока что не были?

– Не успел, но очень интересно и волнительно. Скоро мы поедем в Москву, жду с нетерпением этого выезда, возможно, после этого мой список лучших городов России изменится, – сказал Шил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.