Светлов: вывод из состава ЦСКА Спронга переломил именно командный результат

Светлов: вывод из состава ЦСКА Спронга переломил именно командный результат
Комментарии

Олимпийский чемпион, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался об улучшении в игре ЦСКА в последний месяц.

— Осень у красно-синих откровенно не получилась. Но посмотрите, что происходит с командой зимой. С 1 декабря ЦСКА провёл 14 матчей – и лишь в одном не взял очков. Эта серия вывела армейцев с восьмого места на пятое – впервые в сезоне.

— За счёт чего состоялся такой подъём?
— Вокруг многих клубов было много нервов – но тренеры ЦСКА, наоборот, несмотря на результат, работали спокойно, это большой бонус.

Если говорить о деталях, то трудно их обсуждать, не находясь внутри команды. Но бросается в глаза, что вывод из состава лучшего бомбардира команды Спронга переломил именно командный результат. Как это ни парадоксально, такое в профессиональном хоккее бывает – не всегда личные очки воплощаются в командные.

Отмечу и другие детали. После Кубка Первого канала на свой уровень вышел Полтапов, заметно прибавили и Соркин с Корнауховым. Сбалансировал вратарскую линию обмен с Самоновым. Видимо, сработало и приобретение опытного Калинина, особенно в раздевалке.

Так что спурт красно-синих не должен удивлять. Посмотрим, что с ЦСКА будет дальше. Но, думаю, в первом раунде плей-офф мало кто из лидеров Запада захочет на армейцев выходить, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

