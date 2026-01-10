Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады с участием НХЛ в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о проблемах с организацией хоккейного турнира Олимпиады-2026.

«Посмотрим, время ещё есть, чтобы залатать всякие дырки. Но есть альтернатива — это Сочи, где всё готово. Туда могут все прилететь, все стадионы в полном порядке, в наилучшем виде. В Европе таких альтернатив для проведения олимпийского турнира с участием игроков НХЛ нет. Надо бы предупредить Международный олимпийский комитет и комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, что есть такая альтернатива.

Мы помним, что много чего происходило на Олимпиадах в плане качества, и это очередной пример тех проблем, которые есть за месяц до старта Игр. И в условиях подписания соглашения об участии игроков НХЛ на Олимпиадах прописывалась высококачественная инфраструктура, соответствующая стандарту лиги. Посмотрим, что там будет.

Мы помним, сколько в Сочи перед Олимпиадой у нас было разных контрольных мероприятий. Но в мире сейчас всё имеет двойные, тройные стандарты. Но самое интересное, что главным условием проведения турнира с участием игроков НХЛ являются стандарты лиги, то есть всё должно быть на самом высоком уровне. Иначе игроки могут получить травмы, что является главным опасением для клубов НХЛ отпускать их на международные соревнования», — цитирует Фетисова ТАСС.