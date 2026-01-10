«Я не готов терпеть такое». Защитник «Далласа» Любушкин — о драке с форвардом «Вашингтона»

Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин рассказал о причинах драки с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Брэндоном Дьюхеймом в очном матче команд.

«Мне не понравилась одна ситуация, которая произошла в первом периоде с его присутствием. И в начале второго периода мы немного потолкались — произошло то же самое, и я не готов терпеть такое. Считаю, что всегда надо отвечать на такое. Так сложилось, что я оказался на льду. Он сильный парень, и уже нет смысла это обсуждать. Тут вопросов нет никаких.

Партнёры потом меня подбодрили. Надеюсь, что я потом тоже их подбодрил, завёл немного этим. Потому что нам очень сильно нужна была эта победа. До этого мы проиграли шесть матчей подряд, и, по моему мнению, в тех играх мы действовали недостаточно жёстко. В той же игре было всё наоборот: вся команда билась, и только так мы должны были прервать эту серию поражений. Есть такой момент, когда тебе необходимо это делать. Понятно, что драки — это не моя работа, такое не хочется делать, но есть такие ситуации, когда такое надо делать», — цитирует Любушкина ТАСС.