«Я не готов терпеть такое». Защитник «Далласа» Любушкин — о драке с форвардом «Вашингтона»

«Я не готов терпеть такое». Защитник «Далласа» Любушкин — о драке с форвардом «Вашингтона»
Комментарии

Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин рассказал о причинах драки с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Брэндоном Дьюхеймом в очном матче команд.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц – 59:41    

«Мне не понравилась одна ситуация, которая произошла в первом периоде с его присутствием. И в начале второго периода мы немного потолкались — произошло то же самое, и я не готов терпеть такое. Считаю, что всегда надо отвечать на такое. Так сложилось, что я оказался на льду. Он сильный парень, и уже нет смысла это обсуждать. Тут вопросов нет никаких.

Партнёры потом меня подбодрили. Надеюсь, что я потом тоже их подбодрил, завёл немного этим. Потому что нам очень сильно нужна была эта победа. До этого мы проиграли шесть матчей подряд, и, по моему мнению, в тех играх мы действовали недостаточно жёстко. В той же игре было всё наоборот: вся команда билась, и только так мы должны были прервать эту серию поражений. Есть такой момент, когда тебе необходимо это делать. Понятно, что драки — это не моя работа, такое не хочется делать, но есть такие ситуации, когда такое надо делать», — цитирует Любушкина ТАСС.

