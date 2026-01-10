Е. Свечников: говорю Дорожко, что он должен играть в НХЛ — не верит

Нападающий «Амура» Евгений Свечников высоко оценил уровень игры голкипера хабаровского клуба Максима Дорожко.

«Конечно. Особенно в начале сезона, да и сейчас тоже. Он одна из ключевых боевых единиц команды. Сколько матчей он нам выиграл — это огромный вклад. Мы рассчитываем на него в каждой игре. Я ему постоянно говорю: «Ты должен играть в НХЛ». Он не верит, а я говорю: «Ты зверь». Рад за него, он реально очень сильно играет. Дай бог, чтобы продолжал», — приводит слова Свечникова «Советский спорт».

Ранее Евгений Свечников рассказал о встрече Нового года с семьёй своего одноклубника Алекса Гальченюка.