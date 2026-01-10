Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Е. Свечников: говорю Дорожко, что он должен играть в НХЛ — не верит

Е. Свечников: говорю Дорожко, что он должен играть в НХЛ — не верит
Комментарии

Нападающий «Амура» Евгений Свечников высоко оценил уровень игры голкипера хабаровского клуба Максима Дорожко.

«Конечно. Особенно в начале сезона, да и сейчас тоже. Он одна из ключевых боевых единиц команды. Сколько матчей он нам выиграл — это огромный вклад. Мы рассчитываем на него в каждой игре. Я ему постоянно говорю: «Ты должен играть в НХЛ». Он не верит, а я говорю: «Ты зверь». Рад за него, он реально очень сильно играет. Дай бог, чтобы продолжал», — приводит слова Свечникова «Советский спорт».

Ранее Евгений Свечников рассказал о встрече Нового года с семьёй своего одноклубника Алекса Гальченюка.

Материалы по теме
Е. Свечников: на Новый год у Гальченюка был русский стол — оливье, чёрная икра, утка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android