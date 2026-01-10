Скидки
ЦСКА обменяет нападающего Даниэля Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию

ЦСКА обменяет нападающего Даниэля Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА обменяет нападающего Даниэля Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.

ЦСКА с 52 очками после 45 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 49 очками располагается на четвёртом месте в таблице Востока.

Эксклюзив
Стала известна сумма денежной компенсации «Автомобилиста» ЦСКА за переход Спронга
