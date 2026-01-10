Стала известна сумма денежной компенсации «Автомобилиста» ЦСКА за переход Спронга

Как стало известно «Чемпионату», сумма денежной компенсации «Автомобилиста» ЦСКА за переход нападающего Даниэля Спронга составит 100 млн рублей.

Таким образом ЦСКА серьёзно разгрузил платёжную ведомость, получил солидную денежную компенсацию и будет иметь достаточно времени до дедлайна для усиления состава.

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.

ЦСКА с 52 очками после 45 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 49 очками располагается на четвёртом месте в таблице Востока.