«У «Шанхая» позиция слабая». Ветеран СКА — о шансах китайского клуба попасть в плей-офф

Бывший тренер СКА Сергей Черкас заявил, что «Шанхайские Драконы» имеют минимальные шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина — 2026.

«У СКА большее предпочтение. У них меньше матчей сыграно. Да, очки пока даются тяжело, чего стоит матч с «Ладой». «Спартак» и ЦСКА тоже, несмотря на неудачи, становятся более стабильными, могут преподнести сюрприз. Чего стоит матч «Спартака» с «Торпедо» – 7:6.

А вот у «Шанхая» позиция слабая. Сейчас в хоккейной яме. Потихоньку выбираются, но, кажется, уже поздновато, могут не успеть», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

После 42 матчей «Шанхай» занимает девятое место в Западной конференции с 43 очками. На восьмой строчке расположился «Спартак» – 49 очков в 42 играх.