Белорусский голкипер Алексей Колосов признан игроком недели в АХЛ

Американская хоккейная лига назвала белорусского вратаря «Лихай Вэлли Фантомс» (фарм-клуб «Филадельфии Флайерз») Алексея Колосова лучшим игроком по итогам недели.

За две игры на прошедшей неделе (с 29 декабря по 4 января) Колосов отразил 60 из 61 броска, показав коэффициент надёжности 0,50 и процент отражённых бросков 98,4.

31 декабря он сделал 31 сейв в матче с «Херши», который завершился победой «Лихай Вэлли» со счётом 3:0. 4 января Колосов отразил 29 бросков в выездной встрече с «Торонто Марлис» (6:1) и в обеих играх был признан первой звездой.

В текущем сезоне на его счету 18 матчей, девять побед с коэффициентом надёжности 2,51 и 91% отражённых бросков.