Нападающий Даниэль Спронг перешёл из ЦСКА в «Автомобилист»

ЦСКА и «Автомобилист» совершили обмен. В клуб из Екатеринбурга переходит Даниэль Спронг, армейцы получили денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба московской команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.

ЦСКА с 52 очками после 45 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 49 очками располагается на четвёртом месте в таблице Востока.