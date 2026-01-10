«Всё идёт от бога и генетики родителей». Фетисов — о физической форме Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал физическую форму капитана и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В 40 лет играть и продолжать забивать — дорогого стоит. Мы это обсуждали в своём кругу: забросит он снова 30 шайб или больше. И на самом деле это великое достижение. Но здесь всё должно быть: и здоровье, и талант, и желание. Сегодня Саша забил в третьем периоде, убежав в отрыв два в один. А это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме. Естественно, всё это идёт от бога и генетики родителей, которые были спортсменами. Но важно ведь всё это не растерять, а, наоборот, приумножать.

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. А в случае с Сашей она проявилась во всех генетических особенностях организма. И он показывает всем, что при правильном отношении можно долго и успешно выступать в самом, наверное, брутальном виде спорта. Я не хочу умалять любой другой вид спорта, но в хоккее ты за каждый сезон проводишь под 100 игр. А это ведь и постоянные физические контакты, и всё, что требует выживания в этой игре. И скорость, и быстрота, и ловкость, и сила, и всё остальное. И Саша показывает пример долголетия, доказывая, что ничего невозможного нет», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».