Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Андрей Крутов перешёл из «Торпедо» в «Амур» на правах аренды

Нападающий Андрей Крутов перешёл из «Торпедо» в «Амур» на правах аренды
Комментарии

Хоккейный клуб «Торпедо» принял решение о переходе нападающего Андрея Крутова в хабаровский «Амур» на правах аренды до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Такой шаг сделан с прицелом на постоянную игровую практику Андрея в Континентальной хоккейной лиге, о чём между клубами достигнута соответствующая договорённость», — сказано в сообщении «Торпедо».

В нынешнем сезоне Крутов выступал во всех трёх командах торпедовской вертикали, сыграв три матча в КХЛ за «Торпедо», 23 игры в ВХЛ за «Торпедо-Горький», набрав 6 (2+4) очков, и девять игр в МХЛ в составе «Чайки», набрав 7 (3+4) очков.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» победило «Барыс» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android