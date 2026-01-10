Нападающий Андрей Крутов перешёл из «Торпедо» в «Амур» на правах аренды

Хоккейный клуб «Торпедо» принял решение о переходе нападающего Андрея Крутова в хабаровский «Амур» на правах аренды до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Такой шаг сделан с прицелом на постоянную игровую практику Андрея в Континентальной хоккейной лиге, о чём между клубами достигнута соответствующая договорённость», — сказано в сообщении «Торпедо».

В нынешнем сезоне Крутов выступал во всех трёх командах торпедовской вертикали, сыграв три матча в КХЛ за «Торпедо», 23 игры в ВХЛ за «Торпедо-Горький», набрав 6 (2+4) очков, и девять игр в МХЛ в составе «Чайки», набрав 7 (3+4) очков.