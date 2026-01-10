Агент Даниэля Спронга оценил переход нападающего из ЦСКА в «Автомобилист»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Даниэля Спронга, прокомментировал переход хоккеиста из ЦСКА в «Автомобилист».

«Мы благодарны ЦСКА и «Автомобилисту» за совершённый обмен. Все стороны вели себя честно, порядочно и внимательно, в строгом соответствии с регламентом КХЛ. В результате сделка доведена до конца. Игрок доволен, клубы тоже, всех всё устроило», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что Пилко является ведущим агентом иностранных хоккеистов в КХЛ.

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.