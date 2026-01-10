Скидки
«Металлург» после второго периода выигрывает у СКА со счётом 4:0, по броскам — 35:9

«Металлург» после второго периода выигрывает у СКА со счётом 4:0, по броскам — 35:9
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча между местным «Металлургом» и санкт-петербургским СКА. После второго периода счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Силантьев (Канцеров, Полтавчук) – 09:07 (5x5)     2:0 Петунин (Толчинский, Вовченко) – 16:37 (5x4)     3:0 Минулин (Канцеров, Пресс) – 29:54 (5x5)     4:0 Толчинский (Минулин) – 30:20 (5x5)    

Шайбы в составе магнитогорского клуба забросили Дмитрий Силантьев, Александр Петунин, Артём Минулин и Сергей Толчинский. Отметим, что по броскам лидирует «Металлург» — 35:9.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

