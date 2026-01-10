«Металлург» после второго периода выигрывает у СКА со счётом 4:0, по броскам — 35:9

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча между местным «Металлургом» и санкт-петербургским СКА. После второго периода счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шайбы в составе магнитогорского клуба забросили Дмитрий Силантьев, Александр Петунин, Артём Минулин и Сергей Толчинский. Отметим, что по броскам лидирует «Металлург» — 35:9.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

