Нападающий «Металлурга» Силантьев пожелал удачи фигуристке Петросян на Олимпиаде

Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Магнитогорск Дмитрий Силантьев заявил, что будет смотреть предстоящую Олимпиаду в Италии, и пожелал удачи трёхкратной чемпионке России фигуристке Аделии Петросян, которая примет в ней участие в нейтральном статусе.

«Буду смотреть Олимпиаду, там соберутся мировые звёзды, поэтому интересно понаблюдать. Буду смотреть хоккей и фигурное катание. Наши фигуристки очень хорошие. Знаю Аделию Петросян, слежу за ней и буду болеть за неё. Она большая молодец, сильная фигуристка, будет претендовать на золото. Желаю ей удачи», — цитирует Силантьева Metaratings.

Помимо Петросян, участие в Олимпиаде-2026 среди российских фигуристов примет одиночник Пётр Гуменник. Он и Петросян выиграли в сентябре 2025 года специальный отборочный турнир, подтвердив этим олимпийскую квоту.

Российские хоккеисты на Олимпиаде в Милане не выступят.