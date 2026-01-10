Скидки
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – Адмирал, результат матча 10 января 2026 года, счёт 4:2, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом»
Комментарии

Сегодня, 10 января, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Грман, Шулак) – 19:51 (5x5)     0:2 Шестаков (Сошников, Тимашов) – 24:38 (5x5)     1:2 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 43:26 (5x5)     2:2 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 47:39 (5x5)     3:2 Федотов (Профака, Николишин) – 53:42 (5x5)     4:2 Надворный – 58:55 (en)    

На 20-й минуте нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний забил первый гол. На 25-й минуте форвард Аркадий Шестаков удвоил преимущество дальневосточной команды. На 44-й минуте нападающий Дамир Жафяров сократил отставание «Нефтехимика». На 48-й минуте Жафяров сравнял счёт, оформив дубль. На 54-й минуте защитник Максим Федотов вывел нижнекамцев вперёд. На 59-й минуте нападающий хозяев Матвей Надворный установил окончательный счёт — 4:2.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 47 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками после 42 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
