«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом»

Сегодня, 10 января, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

На 20-й минуте нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний забил первый гол. На 25-й минуте форвард Аркадий Шестаков удвоил преимущество дальневосточной команды. На 44-й минуте нападающий Дамир Жафяров сократил отставание «Нефтехимика». На 48-й минуте Жафяров сравнял счёт, оформив дубль. На 54-й минуте защитник Максим Федотов вывел нижнекамцев вперёд. На 59-й минуте нападающий хозяев Матвей Надворный установил окончательный счёт — 4:2.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 47 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками после 42 встреч располагается на 11-й строчке Востока.