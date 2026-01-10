Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Салават Юлаев»

Нападающий Евгений Кузнецов забил свой первый гол в составе «Салавата Юлаева». Форвард отличился в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча проходит в эти минуты.

На 46-й минуте Кузнецов забросил шайбу с передач Шелдона Ремпала и Александра Жаровского. Таким образом, Евгений вывел уфимскую команду вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для 33-летнего хоккеиста этот матч стал вторым за «Салават Юлаев». До перехода в клуб из Уфы форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 16 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.