Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Салават Юлаев»

Нападающий Евгений Кузнецов забил свой первый гол в составе «Салавата Юлаева». Форвард отличился в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча проходит в эти минуты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5)     1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5)     2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5)     3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)    

На 46-й минуте Кузнецов забросил шайбу с передач Шелдона Ремпала и Александра Жаровского. Таким образом, Евгений вывел уфимскую команду вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для 33-летнего хоккеиста этот матч стал вторым за «Салават Юлаев». До перехода в клуб из Уфы форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 16 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

