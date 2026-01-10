Скидки
В «Автомобилисте» прокомментировали переход Даниэля Спронга

В «Автомобилисте» прокомментировали переход Даниэля Спронга
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, как был организован трансфер нападающего Даниэля Спронга. Сегодня, 10 января, было объявлено об обмене форварда из ЦСКА.

— Как был организован трансфер Даниэля Спронга?
— Эта идея шла в большей степени от представителей игрока, который искал приемлемые для ЦСКА варианты обмена. На протяжении последнего месяца она фигурировала, всплывала, с ЦСКА первый контакт у нас был ещё в декабре, мы решили на тот момент отложить разговор ближе к дедлайну. Последние дня три у нас интенсифицировался разговор, достаточно быстро пришли к общему мнению, — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

