Металлург – СКА, результат матча 10 января 2026 года, счёт 5:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал крупную победу над СКА
Сегодня, 10 января, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Силантьев (Канцеров, Полтавчук) – 09:07 (5x5)     2:0 Петунин (Толчинский, Вовченко) – 16:37 (5x4)     3:0 Минулин (Канцеров, Пресс) – 29:54 (5x5)     4:0 Толчинский (Минулин) – 30:20 (5x5)     4:1 Филлипс (Бландизи, Дишковский) – 42:20 (5x5)     5:1 Барак (Ткачёв, Орехов) – 47:53 (5x4)    

На 10-й минуте нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Александр Петунин удвоил преимущество магнитогорской команды. На 30-й минуте защитник Артём Минулин забросил третью шайбу в ворота СКА. На 31-й минуте нападающий Сергей Толчинский забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте защитник Маркус Филлипс сократил отставание армейцев. На 48-й минуте форвард Дерек Барак вернул «Металлургу» былое преимущество, установив окончательный счёт — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Андрея Разина примет «Сочи» 14 января, а двумя днями ранее СКА сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
