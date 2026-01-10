«Металлург» одержал крупную победу над СКА

Сегодня, 10 января, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:1.

На 10-й минуте нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Александр Петунин удвоил преимущество магнитогорской команды. На 30-й минуте защитник Артём Минулин забросил третью шайбу в ворота СКА. На 31-й минуте нападающий Сергей Толчинский забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте защитник Маркус Филлипс сократил отставание армейцев. На 48-й минуте форвард Дерек Барак вернул «Металлургу» былое преимущество, установив окончательный счёт — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Андрея Разина примет «Сочи» 14 января, а двумя днями ранее СКА сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».