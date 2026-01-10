Скидки
Салават Юлаев – Барыс, результат матча 10 января 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

Дебютный гол Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев» принёс команде победу над «Барысом»
Комментарии

Сегодня, 10 января, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5)     1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5)     2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5)     3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 27-й минуте форвард «Барыса» Динмухамед Кайыржан сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Евгений Кузнецов вывел уфимский клуб вперёд. На 54-й минуте форвард Максим Кузнецов забросил третью шайбу в ворота астанчан, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 44 очка, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 36 очками после 45 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
