Дебютный гол Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев» принёс команде победу над «Барысом»

Сегодня, 10 января, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

На второй минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 27-й минуте форвард «Барыса» Динмухамед Кайыржан сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Евгений Кузнецов вывел уфимский клуб вперёд. На 54-й минуте форвард Максим Кузнецов забросил третью шайбу в ворота астанчан, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 44 очка, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 36 очками после 45 встреч располагается на 10-й строчке Востока.