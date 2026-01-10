Рябков: Спронг более заточен на атаку, показал, что он один из лучших мастеров в КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков назвал сильные стороны нападающего Даниэля Спронга и рассказал, какие задачи будут стоять перед форвардом в команде. Сегодня, 10 января, было объявлено об обмене хоккеиста из ЦСКА.

— Какие качества Спронга наиболее помогут команде?

— В первую очередь его креативность, его результативность, умение играть с шайбой, умение создавать моменты для себя и для команды. Опять же, праворукий нападающий, они у нас имеются, но Спронг демонстрировал высокий уровень в НХЛ, в ЦСКА показывал, что это один из лучших мастеров в нашей лиге.

— В ЦСКА Спронг присел в запас из-за плохой игры в защите. В «Автомобилисте» тоже много требуют от форвардов. Как избежать повторения ситуации?

— Мало игроков, которые абсолютно сильны на обеих сторонах площадки, их в КХЛ единицы, если вообще есть. Тренерский штаб размышляет, каким образом он будет строить сочетания звеньев, чтобы слабые стороны хоккеистов маскировались за счёт партнёров, а мы бы получали отдачу от сильных сторон. Есть понимание, что Даниэль более заточен на атаку, чем на черновую работу, для этого нужны партнёры, которые готовы будут его подстраховать, — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.