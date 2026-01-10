Скидки
date 2026-01-10

Вратарь «Шанхайских Драконов» Рыбар дисквалифицирован на один матч

Вратарь «Шанхайских Драконов» Рыбар дисквалифицирован на один матч
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Шанхайские Драконы» и принял решение дисквалифицировать на один матч голкипера китайского клуба Патрика Рыбара и подвергнуть его денежному штрафу. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Шанхайских Драконов» Патрика Рибара наказание по п.1.13.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

В нынешнем сезоне словацкий вратарь провёл 27 матчей, в 10 из которых одержал победу при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,90.

