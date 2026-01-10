Форвард «Адмирала» Завгородний высказался о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– В первом периоде играли очень хорошо. А в третьем закрылись в своей зоне, думаю, где-то уже решили, что выиграли. Начали играть больше от обороны, вместо того чтобы продолжать делать, что делали в первом. Касаемо моего гола – Марио здорово бросил, шайба отскочила, я чуть задержался наверху, получилось подстроиться под шайбу – попал в верхний угол и забил.
– Уже 12 матчей подряд без побед с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Можно назвать «Нефтехимик» криптонитом именно здесь? Или это просто стечение обстоятельств?
– Думаю, стечение обстоятельств. Любого соперника можно обыграть. Здесь играть сложно. Они хорошо выступают дома, но нет соперников, у которых нельзя выиграть, — приводит слова Завгороднего пресс-служба «Адмирала».
- 10 января 2026
-
17:45
-
17:32
-
17:12
-
17:00
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
15:56
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:20
-
15:08
-
14:47
-
14:25
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:48
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:33
-
12:20
-
12:07
-
11:45
-
11:30
-
11:12
-
10:48