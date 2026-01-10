Скидки
Форвард «Адмирала» Завгородний высказался о поражении от «Нефтехимика»

Комментарии

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Грман, Шулак) – 19:51 (5x5)     0:2 Шестаков (Сошников, Тимашов) – 24:38 (5x5)     1:2 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 43:26 (5x5)     2:2 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 47:39 (5x5)     3:2 Федотов (Профака, Николишин) – 53:42 (5x5)     4:2 Надворный – 58:55 (en)    

– В первом периоде играли очень хорошо. А в третьем закрылись в своей зоне, думаю, где-то уже решили, что выиграли. Начали играть больше от обороны, вместо того чтобы продолжать делать, что делали в первом. Касаемо моего гола – Марио здорово бросил, шайба отскочила, я чуть задержался наверху, получилось подстроиться под шайбу – попал в верхний угол и забил.

– Уже 12 матчей подряд без побед с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Можно назвать «Нефтехимик» криптонитом именно здесь? Или это просто стечение обстоятельств?
– Думаю, стечение обстоятельств. Любого соперника можно обыграть. Здесь играть сложно. Они хорошо выступают дома, но нет соперников, у которых нельзя выиграть, — приводит слова Завгороднего пресс-служба «Адмирала».

Комментарии
