Форвард «Адмирала» Завгородний высказался о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– В первом периоде играли очень хорошо. А в третьем закрылись в своей зоне, думаю, где-то уже решили, что выиграли. Начали играть больше от обороны, вместо того чтобы продолжать делать, что делали в первом. Касаемо моего гола – Марио здорово бросил, шайба отскочила, я чуть задержался наверху, получилось подстроиться под шайбу – попал в верхний угол и забил.

– Уже 12 матчей подряд без побед с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Можно назвать «Нефтехимик» криптонитом именно здесь? Или это просто стечение обстоятельств?

– Думаю, стечение обстоятельств. Любого соперника можно обыграть. Здесь играть сложно. Они хорошо выступают дома, но нет соперников, у которых нельзя выиграть, — приводит слова Завгороднего пресс-служба «Адмирала».