Директор «Автомобилиста» оценил вероятность дальнейших трансферов клуба

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что у команды есть потребность в подписании защитника и отметил, что ресурсы на усиление остаются в виде обмена.

— Нет ли в составе «Автомобилиста» большого количества дублирующих друг друга по функционалу игроков?

— Да, это может привести к каким-то ещё трансформациям состава, вы правы в этом.

— Остаются ли ресурсы на усиление других позиций?

— В виде обмена. У нас есть небольшой теперь перебор в линии атаки, есть потребность в подписании защитника. Возможно, будем рассматривать вариант обмена защитника на защитника, либо нападающего на защитника, — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.