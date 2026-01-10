Скидки
Директор «Автомобилиста» оценил вероятность дальнейших трансферов клуба

Директор «Автомобилиста» оценил вероятность дальнейших трансферов клуба
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что у команды есть потребность в подписании защитника и отметил, что ресурсы на усиление остаются в виде обмена.

— Нет ли в составе «Автомобилиста» большого количества дублирующих друг друга по функционалу игроков?
— Да, это может привести к каким-то ещё трансформациям состава, вы правы в этом.

— Остаются ли ресурсы на усиление других позиций?
— В виде обмена. У нас есть небольшой теперь перебор в линии атаки, есть потребность в подписании защитника. Возможно, будем рассматривать вариант обмена защитника на защитника, либо нападающего на защитника, — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

