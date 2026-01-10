Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин: когда успокоились, у нас игра пошла

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о волевой победе над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Грман, Шулак) – 19:51 (5x5)     0:2 Шестаков (Сошников, Тимашов) – 24:38 (5x5)     1:2 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 43:23 (5x5)     2:2 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 47:39 (5x5)     3:2 Федотов (Николишин, Профака) – 53:42 (5x5)     4:2 Надворный – 58:55 (en)    

– Начало игры было схоже с предыдущей — мы владели инициативой, создавали много моментов, но не смогли их реализовать. Ещё и в концовке первого периода пропустили… Во втором периоде тоже были сходства — игра проходила без средней зоны, у обеих команд были опасные моменты. Во втором перерыве мы поговорили с ребятами, сказали, что, не обращая внимания на счёт, надо постараться изменить ход встречи. К счастью, Жафяров забил неожиданный гол. Это дало нам энергии и ребята довели матч до победы.

– Складывалось впечатление, что уверенная игра вратаря соперника заставляла нервничать ваших игроков…
– Да, так и было. В обеих встречах тяжело нам давались голы, хотя моментов было предостаточно. Конечно, ребята начинают нервничать, не у всех психика твёрдая. Думаю, из-за этого нам не хватает энергии в завершающихся вещах. Когда игроки успокоились, переключили мысли на положительные моменты, у нас игра пошла. В итоге им это воздалось. Думаю, это для них будет уроком.

– Во втором периоде несколько смен пропустил Попугаев, а вместо него вышел Криволапов. С чем это связано?
– Я всё время пытаюсь найти Криволапову игровое время. Тогда мы играли в большинстве, а бригады создаются из нескольких звеньев. Вот и появился момент, когда появилась возможность выпустить Криволапова.

– Когда вернётся Долганов?
– Пока он не выходил на лёд. Мы поедем в Казань, проведём обследование. Филипп говорит, что ему уже получше. Но на лёд пока не выходил, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

