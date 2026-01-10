Скидки
«У нас такого игрока нет». Главный тренер СКА Ларионов — о форварде Дюбе

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Металлургом» (1:5) заявил, что форвард Пьеррик Дюбе больше не будет выступать за санкт-петербургский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Силантьев (Канцеров, Полтавчук) – 09:07 (5x5)     2:0 Петунин (Толчинский, Вовченко) – 16:37 (5x4)     3:0 Минулин (Канцеров, Пресс) – 29:54 (5x5)     4:0 Толчинский (Минулин) – 30:20 (5x5)     4:1 Филлипс (Бландизи, Дишковский) – 42:20 (5x5)     5:1 Барак (Ткачёв, Орехов) – 47:53 (5x4)    

— Хотелось спросить про Пьеррика Дюбе. Казалось, что игрок вашего стиля...
— Это кто?

— Дюбе.
— У нас такого игрока нет. Он числится, но у нас его нет в команде.

— Почему он не подошёл под вашу концепцию?
— Проиграл конкуренцию.

— Больше мы в составе СКА его не увидим?
— Нет, — сказал Ларионов на пресс-сконференции.

Пьеррик Дюбе пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года. За команду нападающий провёл семь матчей, отдав две результативные передачи.

