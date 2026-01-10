«У нас такого игрока нет». Главный тренер СКА Ларионов — о форварде Дюбе

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Металлургом» (1:5) заявил, что форвард Пьеррик Дюбе больше не будет выступать за санкт-петербургский клуб.

— Хотелось спросить про Пьеррика Дюбе. Казалось, что игрок вашего стиля...

— Это кто?

— Дюбе.

— У нас такого игрока нет. Он числится, но у нас его нет в команде.

— Почему он не подошёл под вашу концепцию?

— Проиграл конкуренцию.

— Больше мы в составе СКА его не увидим?

— Нет, — сказал Ларионов на пресс-сконференции.

Пьеррик Дюбе пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года. За команду нападающий провёл семь матчей, отдав две результативные передачи.