«Мы сыграли не хуже соперника». Браташ — после поражения «Адмирала» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) и объяснил, чего не хватило его команде для победы.

– Радует, что игра команды улучшается. Но, к сожалению, сегодня это результата не дало.

– На ваш взгляд, чего не хватило команде?

– Наша команда хорошо играла, во втором периоде и во всех мы выиграли по броскам. Думаю, мы как минимум сыграли не хуже соперника. Идентично и в заключительном игровом отрезке. Пропущенные голы не вытекали из логики игры, — приводит слова Браташа сайт «Нефтехимика».

«Адмирал» с 34 очками после 42 встреч располагается на 11-й строчке Востока.