Главная Хоккей Новости

«Мы сыграли не хуже соперника». Браташ — после поражения «Адмирала» от «Нефтехимика»

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) и объяснил, чего не хватило его команде для победы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Грман, Шулак) – 19:51 (5x5)     0:2 Шестаков (Сошников, Тимашов) – 24:38 (5x5)     1:2 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 43:23 (5x5)     2:2 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 47:39 (5x5)     3:2 Федотов (Николишин, Профака) – 53:42 (5x5)     4:2 Надворный – 58:55 (en)    

– Радует, что игра команды улучшается. Но, к сожалению, сегодня это результата не дало.

– На ваш взгляд, чего не хватило команде?
– Наша команда хорошо играла, во втором периоде и во всех мы выиграли по броскам. Думаю, мы как минимум сыграли не хуже соперника. Идентично и в заключительном игровом отрезке. Пропущенные голы не вытекали из логики игры, — приводит слова Браташа сайт «Нефтехимика».

«Адмирал» с 34 очками после 42 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

Комментарии
Новости. Хоккей
